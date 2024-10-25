【モデルプレス＝2024/10/25】俳優の間宮祥太朗、田中樹が25日、都内で開催された映画『劇場版アクマゲーム 最後の鍵』初日舞台挨拶に出席。田中が撮影現場の思い出を明かした。【写真】田中樹、胸元大胆開けがセクシー 濡れ肌輝く◆間宮祥太朗主演「劇場版アクマゲーム 最後の鍵」本作は、異形の悪魔たちが執り行う究極の“頭脳×心理”デスゲーム【アクマゲーム】に巻き込まれた主人公・織田照朝（間宮）が、中学の同級生、斉藤