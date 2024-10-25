IVE（アイヴ）のチャン・ウォニョン、EXO（エクソ）のスホ、Wanna One出身のカン・ダニエル、aespa（エスパ）のカリナなど、有名アイドルたち7人に対する虚偽事実の流布や、誹謗中傷を行った疑いで裁判にかけられていた、YouTuber「脱オタク収容所」が懲役4年の求刑を受け、約2億ウォン（約2150万円/2024年10月25日現在）の追徴金を宣告してほしいと検察が裁判所に要請したと、韓国メディアが報じた。 【写真】粘着質な中傷にさ