話題のラッパーのカーディ・Bが、緊急入院したことにより、今週末米アトランタで開催されるONEミュージックフェストへの出演をキャンセルした。 【写真】第3子を出産したばかり体調不良はちょっと心配 カーディはインスタグラムに声明を発表、「このニュースをシェアするのはとても悲しいけど、ここ2、3日、病院で急病から回復中で、ONEミュージックフェストでのパフォーマンス