中国の外資導入額、１〜９月は６４０６億元2024中国（太原）国際エネルギー産業博覧会の国際ブランド企業展示エリア。（9月10日撮影、太原＝新華社記者/姜芾然）【新華社北京10月25日】中国商務部が25日発表した1〜9月の全国の外資導入額（実行ベース）は前年同期比30.4％減の6406億元（1元＝約21円）となった。新たに設立された外資企業は11.4％増の4万2108社だった。製造業の導入額は1792億4千万元、サービス業は4461