今年のソニックマニア＆サマーソニックで来日を果たしたアンダーワールド（Underworld）が、約5年振りとなる新作『Strawberry Hotel』を本日10月25日にリリース。最新シングル「Techno Shinkansen」（テクノ新幹線）のヴィジュアライザーを公開した。彼らのニュー・アルバム『Strawberry Hotel』は、バンドが1年間毎週新曲をレコーディング、ミックス、リリースした2019年の壮大で実験的なプロジェクト『Drift』以来となり、これま