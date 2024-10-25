「夜間中学」という学校をご存知でしょうか。義務教育を修了できないまま学齢期が過ぎてしまった人や不登校などで十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した人などが対象の学校で、全国で設置が進んでいます。県内への設置を検討する初会合がきょう富山市で開かれました。夜間中学の設置検討協議会の初会合には、有識者や教育関係者が出席しました。夜間中学は、戦後の混乱期などに学校に通えなかった人や不登校などで学校に通