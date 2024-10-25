PFUの高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard」（以下HHKB）から昨年登場した新モデルで、ポインティングスティックとマウスボタン、ジェスチャーパッドを搭載する「HHKB Studio」。10月には、黒色の「墨」モデルに加えて新色「雪」モデルが発売されました。墨モデルは刻印が見づらい？筆者は昨年の発売以来、日本語配列の墨モデルを日常業務で使用しています。英語配列は若干ハードルが高いので選択肢になく、HHKBの