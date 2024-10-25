サンリオキャラクター「ポチャッコ」のいろいろな表情やポージングがとっても可愛い「ポチャッコかわいい！マスコットライト」がカプセルトイにやってくる♪並べて飾って光らせて、ポチャッコの可愛さを満喫しよう。☆カラフルで可愛いポチャッコマスコットのイメージ（写真7点）＞＞＞2024年10月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに登場する「ポチャッコかわいい！マスコットライト」は、サンリオのキャラクター「