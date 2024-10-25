公園で遊んでいた小学2年の男子児童の首を絞めたとして、大阪府警は25日、大阪市西区の無職の男（69）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕し、発表した。首を絞めたことは認めているが、「殺すつもりはなかった」と供述しているという。西署によると、逮捕容疑は25日午後4時10分ごろ、西区九条南1丁目の公園で遊んでいた男児（8）の首を絞め、殺害しようとしたというもの。男児に目立ったけがはないという。男は駆けつけた男児の母親