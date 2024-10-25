[２５日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が２５日公表したデータによると、ユーロ圏銀行融資は９月も回復を続けた。９月の企業向け融資は前年比１．１％増で２０２３年半ば以来の高水準、家計向けは０．７％増と昨年１０月以来の高い伸びとなった。融資総額は家計向けが９０億ユーロ、企業向けが１９０億ユーロ増加した。マネーサプライM３の前年比伸び率は３．２％と２０２２年１２月以来の水準で、ロイター調査によるエ