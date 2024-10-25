アビスパ福岡は25日、FW城後寿の負傷を報告した。城後は12日に負傷。右ヒザ前十字じん帯損傷および右ヒザ内側側副じん帯損傷と診断され、全治は8カ月となった。福岡一筋で、今シーズンは在籍20年目を迎えた38歳。しかし、明治安田J1リーグでの出場は85分から登場した開幕節の北海道コンサドーレ札幌戦のみにとどまり、YBCルヴァンカップと天皇杯ではそれぞれ1試合先発している。