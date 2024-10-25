2019年にＷＯＷＯＷで放送された「連続ドラマＷ悪党〜加害者追跡調査〜」は、ベストセラー作家・薬丸岳の原作小説のドラマ化。幼い頃に姉を無惨に殺された元警官の探偵・佐伯(東出昌大)が、別事件の犯罪加害者を調査するうち、かつて姉を死に追いやった３人の「悪党」にたどり着き、最後の行動を起こす...という物語だ。佐伯が所属する探偵事務所の木暮所長を松重豊が演じており、共に190cm近い長身俳優２人の共演が話題となった