福岡県警うきは署は25日、うきは市吉井町の保育園付近で同日午前9時50分ごろ、高齢の男が園児に「何歳ね、運動会は終わったとね」などと声をかけ、付近をうろつく事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。声をかけた不審な男は70代で身長160くらいの中肉。茶色のジャンパー、黒色の長ズボン、赤茶色の帽子を着用していたという。