トルコの首都アンカラ郊外の大手軍需企業「トルコ航空宇宙産業」（TUSAS）本社で23日に5人が死亡した攻撃について、クルド系武装組織「クルディスタン労働者党（PKK）」は25日、攻撃の責任を認める声明を出した。トルコの通信社が報じた。2024年10月23日、トルコの首都アンカラ郊外のトルコ航空宇宙産業（TUSAS）本社の入り口で携帯を手に悲しむ女性=ロイターPKKは、トルコや米国、欧州連合（EU）がテロ組織に指定するクルド系