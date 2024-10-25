ケイシイシイが展開する｢小樽洋菓子舗ルタオ｣は、2024年11月11日(金)より、濃厚でふわもこなピスタチオムースを使用した｢ピスタチオベリームースフロマージュパルフェ｣を販売開始いたします。ルタオ新千歳空港直営店限定での取り扱いです。ルタオで1番人気のチーズ ケーキ｢ドゥーブルフロマージュ｣を飾った冬限定のパルフェです。 冬限定のピスタチオベリームースフ