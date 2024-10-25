イオンは、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の価格訴求型「ベストプライス」で値頃感の訴求を強めた新商品350品を投入するなどして価格戦略を強化していく。消費者の価格感度の高まりによる食品の需要低迷を受けた動き。10月22日、発表したイオントップバリュの土谷美津子社長は9月に実施した内閣府の消費動向調査を引き「暮らし向き」の指標が低下したことに触れる。現場の肌感覚としても「特に今年になってか