奈良・正倉院に伝わる宝物を公開する「第７６回正倉院展」（主催・奈良国立博物館、特別協力・読売新聞社）の開会式が２５日、奈良市の奈良国立博物館であった。約１５００人の招待客が訪れ、天平の息吹を伝える５７件の宝物に見入った。一般公開は２６日〜１１月１１日（会期中無休）。聖武天皇ゆかりの肘置き「紫地鳳形錦御軾（むらさきじおおとりがたにしきのおんしょく）」は、翼を広げた鳳凰（ほうおう）がデザインされ、