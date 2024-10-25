音楽デュオ・ゆずが25日、全国アリーナツアー「YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA」の神奈川・ぴあアリーナMM公演を開催。ライブ終盤、来春に同ツアーの追加公演となる「YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come」の開催を発表した。【2022年写真】ゆず、地元・横浜アリーナ公演日数歴代1位の自己記録更新を打ち立てたライブ最新アルバム『図鑑』を引っ提げて先週末よりスタートした同ツアー。本