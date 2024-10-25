横浜市教育委員会（資料写真）人気アイドルグループ「ＮｉｚｉＵ（ニジュー）」などのライブチケットを転売し、チケットを渡さないまま売却額の４万円を使い込んだとして、横浜市教育委員会は２５日、市立南高校付属中学校の女性教諭（２７）を減給１０分の１（１カ月）の懲戒処分にしたと発表した。市教委によると教諭は今年２月、Ｘ（旧ツイッター）で電子チケット２枚を販売すると発信。購入を希望した女性から４万円分の電