25日、俳優の川粼麻世さんが自身のブログで、妻の花音さんによるお弁当の模様を披露しました。 【写真を見る】【川粼麻世】「工夫された愛妻弁当」を披露「サンドしてある」を「三度言いました」で麻世節のろけ炸裂麻世さんは「10/31から始まる舞台『前田慶次 かぶき旅』の大阪公演の稽古が終わった」と充実した表情の写真を投稿。それに続けて「稽古中も花音は愛妻弁当を作ってくれていた」「可愛い弁当箱はファ