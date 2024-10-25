兵庫県の斎藤元彦前知事らが内部告発された問題で、県議会の調査特別委員会（百条委員会）は25日、片山安孝前副知事らに対する証人尋問を非公開で行った。片山氏は終了後に報道陣の取材に応じた。昨秋のプロ野球優勝パレードの寄付金集めをめぐり、県が金融機関への補助金を増やして協賛金として還流させたとされる疑惑について、百条委で「キックバックした事実はない」と改めて否定したという。百条委は今後も開催して調査を続