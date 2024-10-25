衆院選の投開票まで残り2日、選挙戦も最終盤です。今回の選挙では石破首相の言動の変化が大きな争点の一つとなりましたが、実は3年前の前回選挙でも同じ論戦が交わされていたのです。 ■“首相の言動”を批判する野党 大物議員も続々新潟県を訪れ、対決姿勢を強める与野党。多くの野党が口をそろえるのが…【共産党田村智子 委員長】「首相の言葉の何を信じていいんですかと」【日本維新の会吉村洋文 共同代表】「石破さんっ