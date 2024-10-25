中越地震から20年が過ぎました。中山間地の被災地が復興を遂げた意味を見つめ直そうと、この節目の年に新たに動き出す選択をした人もいます。 ■山古志を次世代へ…若い世代がイベント企画 8月下旬の新潟県長岡市山古志種苧原地区。この日、キャンプ場で打ち合わせをしていたのは、山古志出身で高校3年生の時に被災した星野寿樹さん。【星野寿樹さん】「初イベント。近い将来、子どもがゼロになってしまうというのが見えてしま