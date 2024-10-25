２４日に「緊急入院」と報告した高須クリニックの高須克弥院長（７９）が２５日、ＳＮＳで「強行退院」したことを報告した。「ＡＮＮリスナーの諸君。明日横浜アリーナで会おうぜ。かっちゃんは約束をまもります。強行退院なう。」「明日は横浜アリーナで美空ひばりの真似不死鳥を見せるぜ。かっちゃんの根性見てね。なう。」と記した。２６日は横浜アリーナで、ニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」の