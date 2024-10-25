俳優の間宮祥太朗が25日、TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた『劇場版ACMA:GAME 最後の鍵』初日舞台あいさつに登壇。ドラマ、映画と約1年に渡るプロジェクトを、この日、金曜ロードショーで放送される「ACMA:GAME アクマゲームワールドエンド」（よる9時〜）と共にアピールした。舞台あいさつには、田中樹（SixTONES）、古川琴音、竜星涼、嵐莉菜、志田未来、佐藤東弥監督も参加した。本作は、「週刊少年マガジン」で連載さ