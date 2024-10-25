今年デビュー40周年を迎えたTMNETWORKが1987年（昭62）にアニメ「シティーハンター」のエンディングテーマとしてリリースした楽曲「GetWild」のオリジナルバージョンが、ストリーミング累積再生数1億回を突破したことが25日、明らかになった。国内外で多くのファンを魅了し勇気を与え、ライブや時代ともに進化してきた名曲が、ストリーミングの時代にも大記録を刻んだ。1億回再生を受けて、TMNETWORKとしてのコメントを発表