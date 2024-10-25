東京競馬場・芝2000メートルを舞台に古馬最高の栄誉をかけて争われる第170回天皇賞・秋（GI）の枠順がJRAから発表された。 前走のドバイシーマクラシック（G1）3着以来、約7か月の休み明けからの参戦する昨年の三冠牝馬・リバティアイランド（牝4 鹿毛 中内田充正厩舎・栗東 父ドゥラメンテ）が7枠12番に入った。 前走の宝塚記念6着から雪辱を期すGI3勝の2022年ダービー馬・ドウデュース（牡5 鹿