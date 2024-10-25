21:30 カナダ小売売上高（8月） 予想0.6%前回0.9%（前月比) 予想0.3%前回0.4%（コア・前月比) 米耐久財受注（速報値）（9月） 予想-1.0%前回0.0%（前月比) 予想-0.1%前回0.5%（輸送除くコア・前月比) 23:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月） 予想68.9前回68.9 26日 0:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり） 5:10 ビルロワドガロ