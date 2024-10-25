24日のプロ野球育成選手選択（育成ドラフト）会議で、和歌山東の谷村剛内野手（3年）が千葉ロッテマリーンズの育成1位に指名された。和歌山東・谷村剛選手=2024年7月24日午前10時6分、紀三井寺公園野球場、寺沢尚晃撮影谷村選手は有田川町立吉備中の出身で、同郷で中学校の先輩にあたる吉井理人監督の薫陶を受ける。谷村選手は「みんなに愛される選手になりたい」と意気込みを語った。和歌山東の中軸として今年、春季大会県