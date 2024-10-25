wacciが、結成15周年を記念して自身初となるビルボードライブツアーを開催する。 （関連：wacci「別の人の彼女になったよ」、なぜロングヒット？リアルな歌詞が生まれた背景に迫る） 本ツアーは、2025年2月1日の横浜公演を皮切りに、8日に大阪公演、22日に東京公演を、各日2回公演で行う。 なお、チケットは11月20日よりClub BBL会員、法人会員先行販売。27日よりゲストメンバー、一般発売とな