【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ミニアルバムタイトル曲「Cherish（My Love）」は、「Magneticハートダンス」がポイントに！ ILLIT（アイリット）が“超強力な中毒性”を誘発する新曲ステージでグローバル音楽ファンの視線を集めた。 ILLITは10月24日、Mnet『M COUNTDOWN』で2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』のタイトル曲「Cherish（My Love）」と収録曲「IYKYK（If You Know You Know）」を披