高橋愛さんが、自身のYouTubeチャンネルに『あべ家が選んだ、UNIQLO U and UNIQLO C 2024 秋冬コレクション』の動画を投稿。高橋さんが、夫のあべこうじさんと共に、Uniqlo U（ユニクロユー）とUniqlo C（ユニクロシー）の2024年秋冬コレクションからチョイスした、お気に入り商品を紹介してくれました♪【関連記事】高橋愛「8年くらい愛用」ヘビロテしている香水を紹介動画内で高橋さんは、キャップやトップスを試着しながら紹介