男女４人組バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」のピアノ担当・Ｓａｏｒｉ（３８）が２５日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を発表した。「いつも応援して下さる皆さまへ」と題して投稿し「この度第二子を授かりました」と報告。「妊娠が分かったのは春頃、アリーナツアー『深海』の序盤でしたが、家族は大喜びで第二子の成長を見守ってくれ、『深海』チームはいつも万全のサポートをしてくれました。男子メンバ