茨城と宮城、富山、奈良4県警の合同捜査本部は25日、カンボジアを拠点に特殊詐欺に関与したとして7日に逮捕した男12人を、別の特殊詐欺事件に関わったとして、詐欺容疑で28日にも再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。再逮捕するのは、自称茨城県神栖市の配管工長谷川武士容疑者（43）や、いずれも自称大阪市や仙台市、神奈川県などに住む18〜45歳。再逮捕容疑は、茨城県外の人物に警察官などを装ってうその