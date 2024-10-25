日本ハムからドラフト１位指名を受けた福岡大大濠・柴田獅子（れお）投手がドラフト会議から一夜明けた２５日、福岡市内の同校で栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）、大渕隆スカウト部長らから指名あいさつを受けた。最速１４９キロの右腕であり、左打ちで高校通算１９発の大器と対面した栗山ＣＢＯは「二刀流という言葉が悪いわけではなくて、新しいタイプの野球人に。僕らが見たことのないような形も含めて