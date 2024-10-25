秋篠宮ご夫妻は25日、第23回全国障害者スポーツ大会に出席するため佐賀県に入った。サウンドテーブルテニスを体験する秋篠宮さま=2024年10月25日午後2時47分、佐賀県立盲学校、日吉健吾撮影ご夫妻は空路で佐賀県に到着。佐賀市の佐賀県立盲学校などに足を運んだ。26日に佐賀市のSAGAスタジアムで開かれる開会式に出席し、帰京する。（中田絢子）