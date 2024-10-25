【モデルプレス＝2024/10/25】「ミスターキャンパス関西学院2024 supported by TGC CAMPUS」エントリーNo.4の西田衆哉（にしだ・しゅうや）さんのインタビュー。【写真】昨年度のミスター関西学院◆西田衆哉（にしだ・しゅうや）さんプロフィール学部／学年：社会学部出身地：大阪府誕生日：11月12日趣味：海外旅行特技：バレーボール好きな食べ物：スパゲッティ好きな言葉（座右の銘）：とりあえずやってみる最近ハマっていること