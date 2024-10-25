【モデルプレス＝2024/10/25】「ミスターキャンパス関西学院2024 supported by TGC CAMPUS」エントリーNo.3の村山恵斗（むらやま・けいと）さんのインタビュー。【写真】昨年度のミスター関西学院◆村山恵斗（むらやま・けいと）さんプロフィール学部／学年：社会学部／3年生出身地：兵庫県誕生日：11月27日趣味：動物園巡り、バスケ、旅行、野球観戦、香水集め、ラーメン、NBA、ファッション特技：哺乳類の写真を見て、その動物の