【放送日時】10月25日(金)よる7時00分から7時56分 【番組概要】ゲストの皆様が、気軽に遊びに来てトークやゲームで楽しみ尽くすアットホームバラエティー！楽しく生きるセンスを「ニノさん」オリジナルの形でご紹介！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【メンバー】菊池風磨・吉村崇・ガンバレルーヤ【ゲスト】寺島しのぶ・黒木華【ＶＴＲ】紅しょうが 【番組内容】■「寺島しのぶと黒木華の今一番気になるモノ」