息子のはるくんがイヤイヤ期に入ったのか、最近ことごとく不機嫌になるというほかほか命(@hokahokainochi)さん。対応に困っている様子を、解説を交えた実況中継付きで描いていて…？ ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahoka