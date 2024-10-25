【女子旅プレス＝2024/10/25】25⽇、兵庫県神戸市の商業施設「神戸BAL」がリニューアルオープンした。【写真】「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」一時閉館し建替え◆「神戸BAL」リニューアル1994年の創業以来、神戸元町の地で30年の歴史を重ねてきた「神戸BAL」。グランドフロアの大規模改装によりビューティ＆ライフスタイルフロアとして再編成、“新生”「神戸BAL」として再出発した。まず1階に、2012年に誕生した