◇プロボクシング東日本新人王決勝（2024年11月3日後楽園ホール）プロボクシング初代金子ジム会長・金子繁治さんの孫・佳樹（26＝金子/4勝4KO）が25日、都内の所属ジムで第81回東日本新人王トーナメント決勝戦に向け練習を公開した。ウエルター級決勝での福永啄巳（24＝青木/4勝1敗）戦へ、この日は同門の日本スーパーウエルター級6位の足名優太（30）と4ラウンドのスパーリングを公開。左右のフックから強烈な左ボディー