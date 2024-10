12月7日、8日に開催されるJMS主催のライブイベント<REDLINE ALL THE FINAL>の第11弾出演者情報が解禁された。今回の発表で、12月7日にRIZEの出演が決定した。さらに、12月7日のTHE ORAL CIGARETTESの出演キャンセルに伴い、MY FIRST STORYが7日、8日と両日の出演が発表された。THE ORAL CIGARETTESの意志を引き継ぐアーティストとして、<REDLINE>、そしてTHE ORAL CIGARETTESとのストーリーを背負いステージに立つ。2010年から