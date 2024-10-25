「スタートアップ支援」は、「若い人が頑張るのを応援しよう」という話ではない。スタートアップは経済成長のドライバーだ。世の中にまだないものを生み出し、社会に変革をもたらす。世界市場でニーズをつかめば、GAFAMがそうだったように、自国経済をけん引する存在にもなりえる。それゆえに、海外では大化けするスタートアップを引き寄せようと、支援策を競っている。日本では、こぶりな成功で国内にとどまるスタートアップが多