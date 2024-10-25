ジャーナリスト鈴木哲夫氏が25日、BS−TBS「報道1930」（月〜金曜後7・30）に出演し、自民党の派閥裏金事件を受けて衆院選（27日投開票）で非公認となった候補が代表を務める党支部に対し、党が2000万円を提供したことについてコメントした。森山裕幹事長は「政党支部に対して、党の組織として、しっかり党勢拡大のための活動をしていただきたいという趣旨で、党勢拡大のための活動費として支給したもの」とし「候補者に支給し