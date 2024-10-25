沖縄県浦添市の国指定史跡・浦添城跡にある琉球王国の王墓「浦添ようどれ」に落書きしたとして、県警は25日、沖縄市の飲食店従業員の男（22）と浦添市の無職の男（26）を文化財保護法違反の疑いで逮捕したと発表した。県警によると、2人は別の男1人と共謀し、10月3日午前10時15分ごろ、黒色のラッカースプレーのようなものを使い、浦添ようどれの西室壁面など計3カ所にアルファベットのような文字を書いて史跡を毀損（きそん）