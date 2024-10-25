日本時間2024年10月25日、アメリカ航空宇宙局（NASA）の有人宇宙飛行ミッション「Crew-8（クルー8）」のクルー4名を乗せたSpaceX（スペースX）の有人宇宙船「Crew Dragon（クルードラゴン）」が地球へ無事帰還しました。ISSで232日間を過ごしたアメリカとロシアの宇宙飛行士4名が搭乗日本時間2024年10月24日6時5分に国際宇宙ステーション（ISS）から分離したCrew-8ミッションのCrew Dragon宇宙船は、その翌日となる2024年10月25日1