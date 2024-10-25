青山商事は、1663年創業のイタリアの老舗生地メーカー「ヴィターレ・バルベリス・カノニコ（以下、カノニコ）」に別注した生地を使ったスーツを、「スーツスクエア」「ザ・スーツカンパニー」「ユニバーサルランゲージ」全店および、公式オンラインストアで10月から展開している。カノニコは、品質の高さとコスパの良さから世界中の名立たるブランドから支持されており、ザ・スーツカンパニー創業当時から、スーツ生地として使い続