ナチュラルコスメブランド「SABON（サボン）」は、10月30日（水）から、ポップアップショップ「SABON Holiday Collection POP UP SHOP」を、東京・池袋にある西武池袋本店で開催する。【写真】超豪華！先行発売される「アドベントカレンダー 2024」■金額に応じた購入特典も用意今回開催される「SABON Holiday Collection POP UP SHOP」は、“時空を旅するSABONの宮殿へ”をテーマにした「SABON Holiday Collection 2024」の