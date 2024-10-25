銀座コージーコーナーは、11月1日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）でプチケーキアソート「いぬねこ楽団の音楽会（8個入）」を販売する。「いぬねこ楽団の音楽会（8個入）」好評の絵本を読むように楽しめるプチケーキのアソート“ケーキがつむぐものがたり”シリーズ第7弾。舞台は、いぬさんが率いる楽団の秋の音楽会。